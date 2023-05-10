Через обстріли без світла залишилися споживачі в шести областях - Міненерго

Станом на ранок, 10 травня, енергетична система України працює стабільно, без обмежень для населення, проте через обстріли споживачі у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях залишаються без світла.

Рятувальники та ремонтні бригади енергетиків обстежують пошкоджені об'єкти, щоб визначити обсяг пошкоджень, повідомили у Міненерго.

Складною залишається ситуація у Харківській області. За повідомленням Міненерго, вчора під час артилерійського обстрілу росіяни пошкодили одну з будівель АТ "Харківобленерго".

Енергетики продовжують ремонтні роботи. За добу вдалося повернути світло для 8 тисяч абонентів у Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляли, що ракетні атаки росіян 8 та 9 травня не завдали шкоди електростанціям та магістральним мережам. Енергосистема України не постраждала.