В “Укренерго” розповіли про стан енергосистеми після атаки росіян

​​ Вечірня та сьогоднішня ранкова ракетні атаки росіян не завдали шкоди електростанціям та магістральним мережам. Енергосистема України не постраждала.

Попри це, через постійні обстріли прикордонних районів є пошкодження у розподільчих мережах Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорозької та Херсонської областях, повідомляє "Укренерго".

Сьогодні зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора відновили, а на Чернігівщині внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів.

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго не можуть самостійно приступити до ліквідації пошкоджень, вони чекають дозволу військових для відновлення живлення.

Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Завдяки водопіллю, яке все ще триває, гідроелектростанції продовжують активну роботу упродовж всієї доби. Також сезонно посилено працюють вітрові та сонячні електростанції. Імпорт електроенергії в Україну відсутній.

На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи.

Завдяки Силам ППО, минула нічна атака дронами не завдала пошкоджень магістральній енергетичні інфраструктурі України. Однак через російські обстріли уздовж лінії фронту та прикордонних районів є пошкодження у розподільчих мережах у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.