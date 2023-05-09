В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после атаки россиян

Вечерняя и сегодняшняя утренняя ракетные атаки россиян не нанесли вреда электростанциям и магистральным сетям. Энергосистема Украины не пострадала.

Несмотря на это, из-за постоянных обстрелов приграничных районов есть повреждения в распределительных сетях Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, сообщает "Укрэнерго".

Сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера возобновили, а на Черниговщине в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей.

Ремонтные бригады облэнерго не могут самостоятельно приступить к ликвидации повреждений, они ждут разрешения военных для восстановления питания.

Производство электроэнергии полностью покрывает потребление. Благодаря все еще продолжающемуся водополью гидроэлектростанции продолжают активную работу на протяжении всех суток. Также сезонно усиленно работают ветровые и солнечные электростанции. Импорт электроэнергии в Украину отсутствует.

На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы.

Благодаря Силам ПВО, прошедшая ночная атака дронами не нанесла повреждений магистральной энергетической инфраструктуре Украины. Однако из-за российских обстрелов вдоль линии фронта и приграничных районов повреждения в распределительных сетях в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.