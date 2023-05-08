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Енергетика
Дата публікації

Україна відновила експорт електроенергії до Польщі: перерва тривала тиждень

Лінія електропередачі
Лінія електропередачі. Фото: Pexels / Pixabay

Україна з 8 травня після тижневої перерви відновила експорт електроенергії до Польщі. Про це повідомляє ExPro із посиланням на дані платформи ENTSO-E Transparency Platform.

Із 1 травня експорту електроенергії в Польщу не було, що компанія "Укренерго" пояснювала відсутністю потреби у сусідній країні.

Наразі запропоновану пропускну спроможність на години "вечірнього піку" скорочено до 0 МВт, на інші години – 75 МВт. Перетин викуповує лише одна компанія – "ДТЕК Західенерго".

Запланований обсяг експорту до Польщі на 8 травня становить 1225 МВт-год. Цей показник перебуває майже на одному рівні із обсягами поставки до Молдови на цю добу (1201 МВт-год).

Автор:
Артем Ющенко