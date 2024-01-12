Избежать отключений: бизнес призывают заключать контракты на импорт электроэнергии

К предприятиям, импортирующим электроэнергию, не будут применяться ограничения энергоснабжения в случае введения графиков почасовых отключений.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко во время онлайн совещания по энергетическим вопросам с руководством Минэнерго, Укрэнерго и представителями около пятидесяти компаний, являющихся крупными потребителями электроэнергии.

"В прошлом году правительство обеспечило промышленным потребителям электроэнергии возможность импортировать ее и стабильно работать в случае возникновения в энергосистеме дефицита тока. К таким предприятиям не будут применяться ограничения энергоснабжения, если они будут введены. На сегодняшний день это не просто инструмент, которым бизнес может воспользоваться, это насущная потребность", - подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что есть риск, что этой зимой враг продолжит целенаправленно уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, зимой традиционно растет нагрузка на энергосистему из-за увеличения потребления.

"Поэтому вероятность возникновения дефицита тока высока, и единственная возможность сбалансировать систему, не ограничивая потребителей, - увеличить импорт электроэнергии", - отметила Свириденко.

По ее словам, к предприятиям, которые будут импортировать электроэнергию, не будут действовать графики почасовых отключений, но могут применяться графики аварийных отключений.

Необходимый объем импорта во избежание плановых отключений должен составлять 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (час) в октябре – апреле (отопительный период) и 30% – в мае – сентябре.

Заключение долгосрочных контрактов на импорт электроэнергии позволит потребителям получить лучшую цену, которая может быть на уровне с ценой на украинском рынке или даже ниже, резюмировала глава Минэкономики.

Сегодня Украина имеет возможность импортировать электроэнергию из соседних стран:

Словакии;

Венгрии;

Румынии;

Польша.

Объем разрешенного импорта тока из Европы составляет 1700 МВт для Украины и Молдовы.

Напомним, Кабинет министров решил не применять отключение от электроэнергии потребителей, получающих ее из-за границы. Соответствующее положение об особенностях импорта электроэнергии в условиях военного положения было утверждено 27 октября.

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