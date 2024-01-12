Уникнути відключень: бізнес закликають укладати контракти на імпорт електроенергії

До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не застосовуватимуть обмеження енергопостачання в разі запровадження графіків погодинних відключень.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденкопід час онлайн наради з енергетичних питань з керівництвом Міненерго, Укренерго та представниками близько п’ятдесяти компаній, які є великими споживачами електроенергії.

"Минулого року уряд забезпечив промисловим споживачам електроенергії можливість імпортувати її та стабільно працювати в разі виникнення в енергосистемі дефіциту струму. До таких підприємств не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання, якщо вони будуть запроваджені. На сьогодні це не просто інструмент, яким бізнес може скористатись, це нагальна потреба", - підкреслила Свириденко.

Вона наголосила, що є ризик, що цієї зими ворог продовжить цілеспрямовано знищувати українську енергетичну інфраструктуру. Окрім того, взимку традиційно зростає навантаження на енергосистему через збільшення споживання.

"Тому ймовірність виникнення дефіциту струму є високою, і єдина можливість збалансувати систему, не обмежуючи споживачів, - збільшити імпорт електроенергії", - зауважила Свириденко.

За її словами, до підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не діятимуть графіки погодинних відключень, але можуть застосовуватись графіки аварійних відключень.

Необхідний обсяг імпорту для уникнення планових відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні – квітні (опалювальний період) та 30% – у травні - вересні.

Укладення довготривалих контрактів на імпорт електроенергії дасть змогу споживачам отримати кращу ціну, яка може бути на рівні з ціною на українському ринку або навіть нижчою, резюмувала очільниця Мінекономіки.

На сьогодні Україна має можливість імпортувати електроенергію з сусідніх країн:

Словаччини;

Угорщини;

Румунії;

Польщі.

Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України та Молдови.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив не застосовувати відключення від електроенергії споживачів, що отримують її з-за кордону. Відповідне положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану було затверджене 27 жовтня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com