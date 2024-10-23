Кабмин хочет передать Кременчугскую ТЭЦ в управление "Укрнафте"

Кабинет министров планирует передать Кременчугскую ТЭЦ в управление ОАО "Укрнафта" для обеспечения стабильного теплоснабжения во время отопительного сезона в условиях военного положения.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1033 от 22 октября 2024 года.

Отмечается, что правительство рекомендует Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку проработать до 26 октября 2024 года вопрос об особенностях применения в период военного положения актов законодательства о корпоративных правах, принудительно отчужденных в условиях правового режима военного положения, в части обеспечения возможности управления корпоративными правами государства в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Кременчугская ТЭЦ" публичным акционерным обществом "Укрнафта".

Что предшествовало

8 июля 2022 Полтавский областной совет дал согласие на безвозмездное принятие из государственной в общую собственность Полтавской области отдельного индивидуально-определенного государственного имущества (группы инвентарных объектов) Кременчугской ТЭЦ. Таким образом, разрушенный ракетными обстрелами российских войск Кременчугскую ТЭЦ областной совет взял под свою ответственность. Восстанавливали объект на средства государственного и областного бюджетов.

После этого части жителей города тепло и горячую воду стало предоставлять областное коммунальное предприятие "Полтаватеплоэнерго". В настоящее время ТЭЦ хотят вернуть в собственность государства. Это потому, что из областного бюджета не собираются платить 1,3 миллиарда гривен задолженности, которые до этого имела ТЭЦ, рассказывал председатель областного совета Александр Беленький после заседания сессии.

В январе 2023 года на сессии Кременчугского горсовета депутаты обратились к президенту, Кабмину, Совету нацбезопасности и обороны, Минобороны и Нацкомиссии по ценным бумагам по инициированию отчуждения в собственность государства целостного имущественного комплекса обособленного подразделения Кременчугской ТЭЦ.