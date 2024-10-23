Кабмін хоче передати Кременчуцьку ТЕЦ в управління "Укрнафті"

Кабінет міністрів планує передати Кременчуцьку ТЕЦ в управління ПАТ “Укрнафта” для забезпечення стабільного теплопостачання під час опалювального сезону в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №1033 від 22 жовтня 2024 року.

Зазначається, що уряд рекомендує Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку опрацювати до 26 жовтня 2024 року питання щодо особливостей застосування у період воєнного стану актів законодавства щодо корпоративних прав, примусово відчужених в умовах правового режиму воєнного стану, в частині забезпечення можливості управління корпоративними правами держави у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю “Кременчуцька ТЕЦ” публічним акціонерним товариством “Укрнафта”.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. Відновлювали об’єкт коштом державного та обласного бюджетів.

Після цього частині жителів міста тепло та гарячу воду почало надавати обласне комунальне підприємство "Полтаватеплоенерго". Нині ТЕЦ хочуть повернути у власність держави. Це тому, що з обласного бюджету не збираються сплачувати 1,3 мільярда гривень заборгованості, які до цього мала ТЕЦ, розповідав голова обласної ради Олександр Біленький після засідання сесії.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу Кременчуцька ТЕЦ.