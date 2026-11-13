Киев без фонарей: поможет ли столице выключение уличного освещения

Киев остался без уличного освещения: так столичные власти пытаются сохранить электроэнергию для приоритетных объектов. Dilo посчитало, сколько действительно потребляют городские фонари, а опрошенные эксперты разошлись в том, стоит ли эта экономия темных улиц.

Темный город ради приоритетных объектов

Вечером 10 ноября стало известно, что в столице временно выключают наружное освещение из-за дефицита электроэнергии. Решение принял руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА, чтобы обеспечить приоритетное питание важных объектов города. Исключение сделали только для шкафов, от которых работают системы оповещения: там фонари будут включать электроэнергию и оставлять включенными до 22:00. В "Киевгорсвете" отмечают, что предприятие отвечает только за освещение коммунальных объектов благоустройства, и его работа напрямую зависит от возможностей электроснабжения со стороны ДТЭК Киевские электросети.

Решение появилось на фоне одной из самых трудных ситуаций в энергосистеме за последние месяцы. По состоянию на середину ноябряновые обесточения из-за обстрелов фиксировались в 12 областях , а Киев и область остаются среди регионов, где ситуация самая сложная. Проблема столицы заключается не столько в недостатке генерации в стране, сколько в невозможности доставить электроэнергию из-за поврежденных подстанций и сетей . В то же время, собственных источников у города почти не осталось. В настоящее время, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, столица производит около 100 МВт, то есть до 10% потребления.

Меньшее процентное потребление

ДТЭК Киевские электросети, обслуживающей более 1,2 млн клиентов, то есть практически всех жителей и предприятия столицы, передает за год более 8,9 млрд кВтч электроэнергии . Потребление "Киевгорсвета" на этом фоне выглядит скромно. По данным DOZORRO , в 2020 году предприятие закупило для сетей наружного освещения 62,3 млн кВтч электроэнергии на 134,8 млн грн. Это около 0,7% годового потребления города.

С тех пор доля только уменьшилась. За По данным предприятия , в Киеве более 200 тысяч светоточек, и несмотря на ежегодное расширение сети новые технологии дают почти 40% экономии электроэнергии. В мае 2024 года столичная власть снизила яркость освещения , а тогдашний начальник КМВА Сергей Попко ожидал экономии не менее 20%. В декабре 2025 года КГГА отмечали , что система уличного освещения занимает менее 1% общего энергопотребления столицы.

Для энергосистемы более важна не годовая сумма, а мощность в вечерние часы. По оценке Dilo на основе данных о закупках 2020 года, если бы все фонари горели в полную яркость, городское освещение потребовало бы 15–20 МВт. Но город отказывался от полного освещения постепенно: еще в декабре 2025 года светодиодные фонари работали на 30% яркости до комендантского часа и на 20% после нее, а в январе 2026 года отключили парки и скверы. Поэтому перед полным выключением освещения, вероятно, потребляло всего 5–10 МВт, и именно столько город теперь экономит. Зимой нагрузка Киева, по оценке опрошенных Dilo экспертов, составляет около 1700 МВт, поэтому экономия составляет меньше процента. В то же время, это от двадцатой до десятой части того, что сейчас производит сама столица.

Есть и технический аспект. Как объясняют в КГГА, уличное освещение питается от ДТЭК, и при стабилизационных отключениях часть его сетей выключается вместе с другими потребителями. В обесточенных районах фонари и так не светят, так что реальная экономия появляется только там, где есть электроэнергия.

Экономия или риск

Омельченко считает решение оправданным, а версию, что выключение фонарей является жестом солидарности с сидящими без света людьми, отвергает.

"Думаю, что эта экономия нужна, каждый киловатт-час на вес золота. Дефицит в Киеве велик, вы знаете. Я здесь не искал каких-то подводных камней. Я считаю, что это решение с точки зрения экономии, а не политики", - говорит он.

Эффект он оценивает в 10–20 МВт при потреблении столицы зимой около 1700 МВт, а ныне 1200–1300 МВт. Даже если это меньше процента, для города, почти полностью зависящего от поставок с энергосистемы, ограниченного повреждениями подстанций, это имеет значение.

Аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова смотрит на решение по-другому. "Как водитель могу сказать, что это не очень правильное решение", - говорит она. По ее мнению, скудная экономия не компенсирует рисков на дорогах, а вместо отключения стоило бы работать над автономным питанием освещения, например от накопителей. Также эксперт обращает внимание и на непрозрачность правил.

"Если ситуация в энергосистеме улучшается, как сейчас, когда графики становятся немного лучше и света больше, нужно ли тогда включать освещение, или нет? Это немного выглядит как хаотическое решение", — говорит она.

Проблема автономности, по ее словам, шире фонарей. Она приводит собственный опыт: по дороге из Позняков к Дарницкому мосту, и без того в пробках из-за того, что работают не все мосты, она натолкнулась на неработающий светофор.

Если же за решением стоит недовольство людей, не понимающих, почему дома света нет, а на улице горят фонари, то с населением, по мнению Орловой, следует говорить, а не тушить город.

Оба эксперта сходятся в том, что отключение фонарей дает Киеву меньше процента потребления, и расходятся лишь в том, стоит ли эта экономия темных улиц. Для города, почти потерявшего собственное поколение, каждый мегаватт в вечерний пик имеет значение, но дефицит будут определять не фонари, а поврежденные сети и интенсивность российских ударов.