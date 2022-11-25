Киев обеспечен электроэнергией всего на 30% от потребности. Поэтому свет у киевлян 4 часа будет, а 8 – нет.

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Об этом заявил гендиректор ДТЭК Сети Александр Фоменко в эфире телемарафона.

"К сожалению, пока лимиты не позволяют нам выполнять графики почасовых отключений. Нам хватает мощности только на 30% потребностей жителей города. Сейчас мы поочередно включаем дома на 3-4 часа, затем меняем другую группу домов. Другими словами, у киевлян свет 4 часа будет, 8 часов - нет", - отметил он.

По его словам, в Днепропетровской и Одесской областях ситуация похожа с Киевом.

"В Киевской области ситуация более критична, потому что есть большое количество аварийных повреждений распределительных сетей из-за непогоды. Планируем сегодня восстановить сети и перейти на алгоритм действий, похожий с Киевом", - добавил Фоменко.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.