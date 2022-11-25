Київ забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби. Через це світло у киян 4 години буде, а 8 – ні.

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Про це заявив гендиректор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко в ефірі телемарафону.

"На жаль, поки що ліміти не дозволяють нам виконувати графіки погодинних відключень. Нам вистачає потужності тільки на 30% потреб мешканців міста. Зараз ми по черзі включаємо будинки на 3-4 години, потім змінюємо на іншу групу домівок. Іншими словами, у киян буде 4 години світло, 8 годин - ні", - зазначив він.

За його словами, у Дніпропетровській та Одеській областях ситуація схожа з Києвом.

"У Київській області ситуація більш критична, тому що є велика кількість аварійних пошкоджень розподільчих мереж через негоду. Плануємо сьогодні відновити мережі та перейти на алгоритм дій, схожий з Києвом", - додав Фоменко.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.