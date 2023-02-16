Киевлянам напомнили о замерах электропотребления 17 февраля: будут ли отключать свет

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 17 февраля будет проводить в Киеве замеры мощности, чтобы определить актуальные показатели потребления электроэнергии в столице, необходимые для определения корректных лимитов при применении соответствующих графиков.

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Как напоминают в энергоснабжающей компании "ДТЭК Киевские электросети", на сутки - с 00:00 до 24:00 пятницы - будут отменены все ограничения потребления, то есть стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии применяться не будут.

В то же время отмечается, что сети "Укрэнерго" повреждены из-за обстрелов и в определенных энергоузлах не могут пропустить 100% нужной электроэнергии. Поэтому во избежание перегрузки компания может ограничивать электроснабжение в определенных энергоузлах столицы. При необходимости такие ограничения будут происходить согласно стабилизационным графикам.

"Если 17 февраля у вас пропал свет, то проверьте статус отключения на сайте "ДТЭК Киевские электросети". Причиной может быть локальная авария или отключение согласно графику в районах, где электросеть ослаблена из-за российских атак", - говорится в сообщении.

В случае отсутствия информации на сайте киевлянам советуют сообщать об отключении света через дистанционные сервисы. Самым быстрым способом является написать в частные сообщения на странице "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook.

Также можно подать заявку на сайте компании в разделе "Отсутствует электроэнергия?" Заявки принимаются, в частности, через колл-центр, однако это может занять больше времени из-за большого количества звонков.

Напомним, что 7 февраля "Укрэнерго" анонсировало, что с 8 по 20 февраля каждый регион получит один день вообще без отключений электроэнергии. Очередь Киева должна наступить 17 февраля. Впрочем, это может быть обеспечено только при отсутствии новых массированных атак российской армии на энергетическую инфраструктуру Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com