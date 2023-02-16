Киянам нагадали про заміри електроспоживання 17 лютого: чи відключатимуть світло

Національна енергетична компанія "Укренерго" 17 лютого буде проводити в Києві заміри потужності, аби визначити актуальні показники споживання електроенергії в столиці, необхідні для визначення коректних лімітів під час застосування відповідних графіків.

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Як нагадують в енергопостачальній компанії "ДТЕК Київські електромережі", на одну добу - з 00:00 до 24:00 п'ятниці - будуть скасовані всі обмеження споживання, тобто стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії застосовуватись не будуть.

Втім, зазначається, що мережі "Укренерго" пошкоджені через обстріли та в певних енерговузлах не можуть пропустити 100% потрібної електроенергії. Тому щоб запобігти перевантаженню компанія може обмежувати електропостачання в певних енерговузлах столиці. За потреби такі обмеження будуть відбуватись згідно зі стабілізаційними графіками.

"Якщо 17 лютого у вас зникло світло, то перевірте статус відключення на сайті "ДТЕК Київські електромережі". Причиною може бути локальна аварія або ж відключення згідно з графіком у районах, де електромережа ослаблена через російські атаки", - йдеться в повідомленні.

У разі відсутності інформації на сайті киянам радять повідомляти про відключення світла через дистанційні сервіси. Найшвидшим способом є написати в приватні повідомлення на сторінці "ДТЕК Київські електромережі" в Facebook.

Також можна подати заявку на сайті компанії в розділі "Відсутня електроенергія?". Заявки приймаються, зокрема, через кол-центр, проте це може зайняти більше часу через велику кількість дзвінків.

Нагадаємо, що 7 лютого "Укренерго" анонсувало, що з 8 до 20 лютого кожен регіон отримає один день взагалі без відключень електроенергії. Черга Києва має настати 17 лютого. Втім, це може бути забезпечено лише в разі відсутності нових масованих атак російських військ на енергетичну інфраструктуру України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com