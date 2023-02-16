В "Укренерго" повідомили, чи вплинула нічна ракетна атака на ситуацію в енергосистемі

Нічна атака ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Споживання дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання", - йдеться у повідомленні.

Працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні.

Зазначається, що через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень через ракетні атаки росіян.

Нагадаємо, вночі 16 лютого армія країни-агресора РФ здійснила чергову ракетну атаку на територію України. Загалом противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Джерело фото: Depositphotos