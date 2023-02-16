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Энергетика
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В "Укрэнерго" сообщили, повлияла ли ночная ракетная атака на ситуацию в энергосистеме

В "Укрэнерго" сообщили, повлияла ли ночная ракетная атака на ситуацию в энергосистеме

Ночная атака ракетами и дронами не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Потребление несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня пока тоже не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления", - говорится в сообщении.

Работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается вследствие стабилизации электроснабжения в стране.

Отмечается, что из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не доводили. Но при росте потребления возможно применение отключений.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения из-за ракетных атак россиян.

Фото 2 — В "Укрэнерго" сообщили, повлияла ли ночная ракетная атака на ситуацию в энергосистеме

Напомним, ночью 16 февраля армия страны-агрессора РФ совершила очередную ракетную атаку на территорию Украины. В целом противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Источник фото: Depositphotos

Автор:
Нина Комащенко