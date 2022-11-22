Китай частично приостановил закупку российской нефти в ожидании ценового лимита

Китай приостановил некоторые закупки российской нефти в ожидании граничных цен в США. Китайские трейдеры держатся в стороне от закупок, поскольку опасаются платить больше лимита. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание ссылается на трейдеров и отмечает, что некоторые партии российской марки ESPO с отгрузкой в декабре остаются непроданными. Покупатели и продавцы не закрывают сделки до того момента, как станет понятен точный уровень предельных цен.

Российская нефть марки ESPO довольно популярна у частных нефтеперерабатывающих заводов Китая, из-за высокого выхода дизтоплива и небольшого плеча доставки. Издание отмечает, что многие участники рынка готовы ссылаться на предельную цену, даже если они официально ее не поддерживают, при условии, что уровень лимита не слишком отличается от текущих цен.

Однако, если уровень лимита будет установлен слишком низко, стороне, ответственной за доставку и страховое покрытие, которая может быть продавцом или покупателем, в зависимости от условий контракта, может потребоваться обратиться за услугами к поставщикам из стран, не входящих в ЕС, что усложнит процесс доставки и кардинально изменить экономику сделки.

К проблемам для покупателей добавляется то, что банки, финансирующие закупки сырой нефти, опасаются надвигающихся санкций и стремительного роста фрахтовых ставок. Поставщики услуг взвешивают свою возможную склонность к штрафам ЕС и то, как лучше всего ориентироваться в ограничениях, когда они вступят в силу менее чем через две недели.

Напомним, ранее Bloomberg писал, что страны Большой семерки могут объявить на каком уровне будет установлена предельная цена на российскую нефть 23 ноября.

Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения России в Украину. С 5 февраля также вступит в силу запрет ЕС на поставки российских нефтепродуктов.

Кроме того, Страны-члены Евросоюза согласовали восьмой пакет санкции против Российской Федерации вместе с ограничением цен на нефть. Ожидается, что основными покупателями российской нефти после вступления санкций в силу 5 декабря станут Китай и Индия.

Тем временем Россия потеряла более 90% европейского нефтяного рынка, который является для нее ключевым, еще до того, как санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в действие