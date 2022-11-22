Китай частково призупинив закупівлю російської нафти очікуючи цінового ліміту

Китай призупинив деякі закупівлі російської нафти в очікуванні граничних цін в США. Китайські трейдери тримаються осторонь від закупівель, оскільки побоюються платити понад ліміту. Про це пише Bloomberg.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Видання посилається на трейдерів та зазначає, що деякі партії російської марки ESPO з відвантаженням в грудні залишаються непроданими. Покупці та продавці не закривають угоди до того моменту як стане зрозумілим точний рівень граничних цін.

Російська нафта марки ESPO доволі популярна у приватних нафтопереробних заводів Китаю, через високий вихід дизпального та невелике плече доставки. Видання зазначає, що багато учасників ринку готові посилатися на граничну ціну, навіть якщо вони офіційно її не підтримують, за умови, що рівень ліміту не надто відрізняється від поточних цін.

Однак, якщо рівень ліміту буде встановлено надто низько, стороні, відповідальній за доставку та страхове покриття, яка може бути продавцем або покупцем, залежно від умов контракту, може знадобитися звернутися за послугами до постачальників з країн, що не входять до ЄС, що ускладнить процес доставки та кардинально змінити економіку угоди.

До проблем для покупців додається те, що банки, які фінансують закупівлі сирої нафти, побоюються санкцій, що насуваються, і стрімкого зростання фрахтових ставок. Постачальники послуг зважують свою можливу схильність до штрафів ЄС і те, як найкраще орієнтуватися в обмеженнях, коли вони набудуть чинності менш ніж через два тижні.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що країни “Великої сімки” можуть оголосити на якому рівні буде встановлена гранична ціна на російську нафту 23 листопада.

Європейський Союз припинить увесь морський імпорт російської нафти та більшість потоків трубопроводів із 5 грудня на знак засудження вторгнення Росії в Україну. З 5 лютого також набрає чинності заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.

Крім того, Країни-члени Євросоюзу погодили восьмий пакет санкції проти Російської Федерації разом з обмеженням цін на нафту. Очікується, що основними покупцями російської нафти після набуття чинності санкцій 5 грудня стануть Китай та Індія.

Тим часом Росія втратила понад 90% європейського нафтового ринку, котрий є для неї ключовим, ще до того як санкції ЄС стосовно російської нафти вступили в дію