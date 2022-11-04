Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Энергетика
Дата публикации

Количество потребителей в Киеве, оставшихся без света, увеличилось в полтора раза

Количество потребителей в Киеве, оставшихся без света, увеличилось в полтора раза

В Киеве по состоянию на утро 4 ноября из-за стабилизационных отключений без света остаются в полтора раза больше потребителей, чем в предыдущие дни – 450 тысяч.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны", - отметил он.

Мэр призвал всех жителей столицы максимально экономить электроэнергию.

Напомним, 31 октября Украина в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.