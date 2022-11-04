Количество потребителей в Киеве, оставшихся без света, увеличилось в полтора раза

В Киеве по состоянию на утро 4 ноября из-за стабилизационных отключений без света остаются в полтора раза больше потребителей, чем в предыдущие дни – 450 тысяч.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны", - отметил он.

Мэр призвал всех жителей столицы максимально экономить электроэнергию.

Напомним, 31 октября Украина в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.