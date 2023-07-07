На "Энергоатом" подали судебный иск на рекордные 32,5 миллиарда гривен: в чем причина

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" 19 июня подало в суд иск против Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на рекордную сумму в 32,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает Forbes.ua.

"ГарПок" требует от НАЭК закрыть долг по компенсации разницы между рыночными тарифами на электроэнергию и субсидированными для населения. Такие спецобязательства, напомним, правительство возложило, кроме "Энергоатома" также и на "Укргидроэнерго". Собственно, сама указанная сумма долга НАЭК составляет 19 миллиардов гривен, а остальную часть составляют пеня, 3% годовых и инфляционные потери.

Речь идет о периоде с марта 2022 года, когда "Энергоатом" утратил контроль над Запорожской атомной электростанцией, которая обеспечивала 40% атомной генерации и была оккупирована российскими войсками, по апрель 2023 года.

При этом сам "ГарПок" говорит, что ранее уже неоднократно обращался в Кабинет министров с предложениями профинансировать часть компенсаций, в том числе из государственного бюджета, что снизило бы нагрузку на "Энергоатом".

Также в ГП указывают, что с подобными предложениями к правительству обращалась и Нацкомиссия по госрегулированию сфер энергетики и коммунальных услуг, однако решения, которые позволили бы стабилизировать экономику выполнения спецобязательств для населения, до сих пор не приняты. В НАЭК же от комментариев для Forbes отказались.

В свою очередь, неплатежи "Энергоатома", который в 2022 году получил 6,8 миллиарда гривен убытков, уже привели к долгам "ГарПока" местным энергоснабжающим компаниям, которые, соответственно, задолжали оператору энергосистемы "Укрэнерго" за услугу по передаче электроэнергии, а оператор - самому же "ГарПоку".

Отмечается, что в течение 2022-2023 годов "Укрэнерго" подала ряд исков против местных поставщиков, а те, в свою очередь, в начале 2023 года подали ряд исков против "ГарПока" на общую сумму 14,6 миллиарда гривен. Из-за этой ситуации поставщики электроэнергии сейчас вынуждены экономить на зарплатах, переводя персонал на четырехдневную рабочую неделю.

Кроме того, "ГарПок" из-за недополучения соответствующих средств от "Укрэнерго" накапливает долги и перед производителями "зеленой" энергии: на начало мая они составляли 18,6 миллиарда гривен.

Ввиду этого, а также того, что цены на украинском рынке электроэнергии почти сравнялись с "зеленым" тарифом для новых электростанций, солнечные и ветровые электростанции начинают отказываться от такого государственного вознаграждения за генерацию электроэнергии из возобновляемых источников и выходят на прямую работу на рынке.

Среди таких издание упоминает новопостроенную Тилигульскую ветровую электростанцию ДТЭК, которая 22 мая вышла на Украинскую энергетическую биржу, и британскую компанию с активами в Украине Elementum Energy, которая с 1 июня вывела с работы по "зеленому тарифу" свою солнечную электростанцию мощностью 20 МВт в Полтавской области.