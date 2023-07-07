На "Енергоатом" подали судовий позов на рекордні 32,5 мільярда гривень: в чому причина

Держпідприємство "Гарантований покупець" 19 червня подало до суду позов проти Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" на рекордну суму в 32,5 мільярда гривень. Про це повідомляє Forbes.ua.

"ГарПок" вимагає від НАЕК закрити борг з компенсації різниці між ринковими тарифами на елетроенергію та субсидованими для населення. Такі спецобов'язки, нагадаємо, уряд поклав, окрім "Енергоатома" також і на "Укргідроенерго". Власне, сама зазначеного сума боргу НАЕК складає 19 мільярдів гривень, а решту скаладають пеня, 3% річних та інфляційні втрати.

Йдеться про період з березня 2022 року, відколи "Енергоатом" втратив контроль над Запорізькою атомною електростанцією, яка забезпечувала 40% атомної генерації і була окупувана російськими військами, по квітень 2023 року.

При цьому сам "ГарПок" каже, що раніше вже неодноразово звертався до Кабінету міністрів з пропозиціями профінансувати частину компенсацій, в тому числі з державного бюджету, що знизило б навантаження на "Енергоатом".

Також у ДП вказують, що з подібними пропозиціями до уряду зверталася й Нацкомісія з держрегулювання сфер енергетики та комунальних послуг, але рішення що дали б можливість стабілізувати економіку виконання спецобовʼязків для населення, досі не прийняті. У НАЕК натомість від коментарів для Forbes відмовились.

В свою чергу, неплатежі "Енергоатома", який 2022 року отримав 6,8 мільярда гривень збитку, вже спричинили борги "ГарПока" місцевим енергопостачальним компаніям, які, відповідно заборгували оператору енергосистеми "Укренерго" за послугу з передачі електроенергії, а оператор - самому ж "ГарПоку".

Зазначається, що протягом 2022–2023 років "Укренерго" подала низку позовів проти місцевих постачальників, а ті, в свою чергу, на початку 2023 року подали низку позовів проти "ГарПоку" на загальну суму 14,6 мільярда гривень. Через цю ситуацію постачальники електроенергії нині змушені економити на зарплатах, переводячи персонал на чотириденний робочий тиждень.

Крім того, "ГарПок" через недоотримання відповідних коштів від "Укренерго" накопичує борги й перед виробниками "зеленої" енергії: на початок травня вони складали 18,6 мільярда гривень.

Через це, а також через те, що ціни на українському ринку електроенергії майже зрівнялись із "зеленим" тарифом для нових електростанцій, сонячні та вітрові електростанції починають відмовлятися від такої державної винагороди за генерацію електроенергії з відновлюваних джерел і виходять на пряму роботу на ринку.

Серед таких видання згадує новозбудовану Тилігульська вітрову електростанцію ДТЕК, що 22 травня вийшла на Українську енергетичну біржу, та британську компанія з активами в Україні Elementum Energy, що з 1 червня вивела з роботи за "зеленим тарифом" свою сонячну електростанцію потужністю 20 МВт у Полтавській області.