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Энергетика
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На многих сетях АЗС цены на топливо остаются выше 40 грн/л после вступления в силу налоговых льгот

На многих сетях АЗС цены на топливо остаются выше 40 грн/л после вступления в силу налоговых льгот

На многих сетях АЗС после отмены акциза на горючее и вступления в силу снижения НДС с 20% до 7% и отмены акциза цены по состоянию на 18 марта остаются выше 40 грн/л. Об этом свидетельствуют данные на сайтах сетей АЗС.

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В частности, сеть АЗС ОККО снизила цену на бензин А-95 др 33,42 грн/л, дизтопливо до 37,05 грн/л, автогаз до 25 грн/л.

Цены в сети АЗС SOCAR непремиальную марку бензина А-95 остаются выше 40 грн/л, премиум дизтопливо NANO ДТ продается по цене 48,99 грн/л.

Сеть АЗС KLO продает бензин А-95 за 43,50 грн/л, дизтопливо за 44,50, автогаз по цене 25 грн/л.

Напомним, первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин 17 марта в эфире "UA Разом" сообщил, что с 18 марта цена дизельного топлива в Украине снижается на 5 гривен. То есть максимальная цена на ДТ на украинских АЗС составит не больше 40 гривен за литр.

16 марта Верховная Рада приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах. Документ предусматривает снижение НДС с 20% до 7%, а также нулевую ставку акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.

Ранее правительство утвердило изменения в формулу расчета максимальной разрешенной цены топлива на заправках. Она будет формироваться по увеличенной цене логистики и доплаты к котировкам в Северо-Западной Европе (NWE), куда теперь переориентированы поставки топлива украинскими АЗС