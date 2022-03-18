На багатьох мережах АЗС ціни на пальне залишаються вищими за 40 грн/л після набуття чинності податковими пільгами

На багатьох мережах АЗС після скасування акцизу на пальне та набуття чинності зниження ПДВ з 20% до 7% та скасування акцизу ціни станом на 18 березня залишаються вищими за 40 грн/л. Про це свідчать дані на сайтах мереж АЗС.

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Зокрема, мережа АЗС ОККО знизила ціну на бензин А-95 ін 33,42 грн/л, дизпаливо до 37,05 грн/л, автогаз до 25 грн/л.

Ціни в мережі АЗС SOCAR непреміальну марку бензину А-95 залишаються вищими за 40 грн/л, преміум дизпаливо NANO ДТ продається за ціною 48,99 грн/л.

Мережа АЗС KLO продає бензин А-95 за 43,50 грн/л, дизпаливо за 44,50, автогаз за ціною 25 грн/л.

Нагадаємо, перший заступник міністра економіки України Денис Кудін 17 березня в ефірі "UA Разом" повідомив, що з 18 березня ціна дизельного палива в Україні знижується на 5 гривень. Тобто максимальна ціна на ДП на українських АЗС становитиме не більше ніж 40 гривень за літр.

16 березня Верховна Рада ухвалила законопроект №7137-до додаткових податкових стимулах. Документ передбачає зниження ПДВ з 20% до 7%, а також нульову ставку акцизу на бензин, дизельне паливо та скраплений газ.

Раніше уряд затвердив зміни до формули розрахунку максимальної дозволеної ціни палива на заправках. Вона формуватиметься за збільшеною ціною логістики та доплати до котирувань у Північно-Західній Європі (NWE), куди тепер переорієнтовано постачання палива українськими АЗС