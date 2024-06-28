На ХАЭС установили эстакаду, соединяющую будущий энергоблок №3 с действующим (ФОТО)

На Хмельницкой атомной электростанции установили эстакаду, соединяющую будущий энергоблок №3 с действующим энергоблоком №2. На сегодняшний день состояние строительной готовности третьего энергоблока на Хмельницкой АЭС составляет 75-80%.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что на Хмельницкой АЭС прошел монтаж технологической эстакады между вторым и третьим энергоблоками на площадке станции.

Это событие стало частью возобновляемых работ на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, ведь новая эстакада соединит два энергоблока.

Как пояснил глава "Энергоатома" Петр Котин, эстакада между блоками имеет несколько значений.

«Во-первых, – технологичное. Ведь это позволит готовить блок к монтажу оборудования и поставлять от существующей инфраструктуры АЭС необходимые ресурсы, такие как пар, электричество, сжатый воздух. А во-вторых, – символическое, поскольку эстакадой действующие энергоблоки ХАЭС соединятся с возобновляемым энергоблоком», – подчеркнул он.

Как сообщают в "Энергоатоме", на сегодняшний день состояние строительной готовности третьего энергоблока на Хмельницкой АЭС составляет 75-80%. Сейчас завершаются переговоры с болгарской стороной относительно поставки оборудования, недостающего на площадке ХАЭС.

Котин подчеркнул, что технология ВВЭР, которая будет внедрена на ХАЭС, – знакома украинским атомщикам. Отечественный ядерный парк насчитывает 15 таких реакторов.

«Мы очень хорошо владеем этой технологией. Наши специалисты возводили такие атомные блоки, имеют большую экспертизу и необходимый опыт для завершения работ на ХАЭС-3, ХАЭС-4 и ввода их в эксплуатацию», - отметил Котин.

Он напомнил, что "Энергоатом" собственными силами смог достроить три энергоблока по технологии ВВЭР-1000.

Достраивать Хмельницкую АЭС нужно, но после завершения войны – эксперт

Энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС должны быть достроены, однако из соображений безопасности это следует делать после завершения войны.

Такую позицию высказал председатель правления Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Энергопроект" (КИЭП) Юрий Сапожников, пишет "Укринформ".

"По нашему мнению, третий-четвертый блоки на Хмельницкой АЭС должны быть достроены. Это тот ресурс, в который уже вложено около 2 млрд долл. на каждый энергоблок", - подчеркнул Сапожников.

По его словам, чтобы снести уже построенные конструкции энергоблоков, пришлось бы потратить еще около 1 млрд. долларов.

В то же время Сапожников подчеркнул, что транспортировка оборудования для энергоблоков и сами строительные работы во время войны рискованны, в частности, из-за возможных российских атак на стройплощадку.

Сейчас он считает целесообразным сосредоточиться на развитии распределенной генерации.

Напомним, в начале апреля правительство одобрило разработанный Министерством энергетики законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции". Документом определяются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также общие требования к проектированию и строительству.

Реализация проекта будет осуществляться за счет средств "Энергоатома" с привлечением кредитных возможностей без использования средств из государственного бюджета Украины.

Хмельницкая АЭС будет самой мощной в Европе

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

В настоящее время НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse приступили к проекту строительства на Хмельницкой атомной электростанции пятого и шестого энергоблоков по американской технологии АР1000

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) займет 2,5-3 года. В настоящее время степень готовности третьего энергоблока ХАЭС составляет около 85%.