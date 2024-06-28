На ХАЕС встановили естакаду, що з’єднує майбутній енергоблок № 3 з діючим (ФОТО)

На Хмельницький атомній електростанції встановили естакаду, що з’єднує майбутній енергоблок №3 з діючим енергоблоком №2. На сьогодні стан будівельної готовності третього енергоблоку на Хмельницькій АЕС складає 75-80%

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що на Хмельницькій АЕС відбувся монтаж технологічної естакади між другим та третім енергоблоками на майданчику станції.

"Ця подія стала частиною відновлювальних робіт на третьому та четвертому енергоблоках ХАЕС, адже нова естакада з’єднає два енергоблоки.

Як пояснив очільник "Енергоатому" Петро Котін, естакада між блоками має кілька значень.

«По-перше, – технологічне. Адже це дасть можливість готувати блок до монтажу обладнання та постачати від існуючої інфраструктури АЕС необхідні ресурси, такі як пару, електрику, стисле повітря. А по-друге, – символічне, оскільки естакадою діючі енергоблоки ХАЕС з’єднаються з енергоблоком, який ми відновлюємо», – наголосив він.

Як повідомляють в "Енергоатомі", на сьогодні стан будівельної готовності третього енергоблоку на Хмельницькій АЕС складає 75-80%.Наразі завершуються перемовини з болгарською стороною щодо постачання обладнання, якого бракує на майданчику ХАЕС.

Котін підкреслив, що технологія ВВЕР, яка буде впроваджена на ХАЕС, – знайома українським атомникам. Вітчизняний ядерний парк налічує 15 таких реакторів.

«Ми дуже добре володіємо цією технологією. Наші фахівці зводили такі атомні блоки, мають чималу експертизу та потрібний досвід для завершення робіт на ХАЕС-3, ХАЕС-4 та введення їх в експлуатацію», - зауважив Котін.

Він нагадав, що "Енергоатом" власними силами зміг добудувати три енергоблоки за технологією ВВЕР-1000.

Добудовувати Хмельницьку АЕС потрібно, але після завершення війни - експерт

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Таку позицію висловив голова правління Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту "Енергопроєкт" (КІЕП) Юрій Сапожніков, пише "Укрінформ".

"На нашу думку, третій-четвертий блоки на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані. Це той ресурс, в який уже вкладено близько 2 млрд дол. на кожен енергоблок", -наголосив Сапожніков.

За його словами, щоб знести вже збудовані конструкції енергоблоків, довелося би витратити ще близько 1 млрд дол.

Водночас Сапожніков підкреслив, що транспортування обладнання для енергоблоків та самі будівельні роботи під час війни є ризикованими, зокрема, через можливі російські атаки на будмайданчик.

Зараз він вважає за доцільне зосередитися на розбудові розподіленої генерації.

Нагадаємо, на початку квітня уряд схвалив розроблений Міністерством енергетики законопроєкт "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції". Документом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Реалізація проєкту здійснюватиметься за рахунок коштів "Енергоатому" із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України.

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Наразі НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно повідомив, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. Наразі ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС становить близько 85%.