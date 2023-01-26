На ЗАЭС из-за оккупантов не работает тренажер, на котором должен отрабатывать навыки персонал

На временно оккупированной Запорожской АЭС из-за действий российских оккупантов прекратил работу полномасштабный тренажер, на котором отрабатывали необходимые для работы на атомном объекте навыки.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Действия рашистов привели к остановке уникального полномасштабного тренажера на временно оккупированной Запорожской АЭС… Рашисты намеренно блокируют доступ к рабочим местам инструкторам ПМТ, поскольку они отказались сотрудничать с врагом и подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка и поддержание квалификации на тренажере является важной для безопасности АЭС составляющей эксплуатационной деятельности и должна проводиться систематически, чтобы персонал сохранял и развивал ранее приобретенные навыки.

Кроме того, поддерживать лицензированную готовность персонала АЭС и обучать его рекомендует Международное агентство по атомной энергии, и это одно из требований Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Поскольку полномасштабный тренажер сейчас не может полноценно функционировать, украинские атомщики неизвестно сколько времени не будут иметь возможности ни учиться, ни повышать квалификацию, и это чревато безопасностью эксплуатации крупнейшего в Европе ядерного объекта", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, в "Энергоатоме" сообщали, что Украине понадобится минимум два месяца после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара от российских оккупантов, чтобы возобновить работу станции.