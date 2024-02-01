НАБУ расследует закупки "Укрнафтой" нефтесервисного оборудования: что заявили в компании

Национальное антикоррупционное бюро Украины приступило к расследованию закупок "Укрнафтой" оборудования для добычи нефтепродуктов, нефтесервиса и интенсификации, однако о сути дела пока ничего не сообщается. НАБУ этот вопрос не комментировал.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там заявили, что проводит максимально прозрачную и публичную деятельность и предоставили НАБУ все необходимые пояснения и информацию, необходимую для проверки.

"С начала 2023 года компания действует как заказчик в соответствии с законом о публичных закупках, и начала в полной мере применять все определенные этим законом процедуры, в том числе и использование государственной системы закупок Prozorro, в четком соответствии с требованиями законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрнафта" производит закупки оборудования для добычи, нефтесервиса и интенсификации, а также необходимое оборудование для технологических процессов через систему Prozorro, внедряя международные стандарты American Petroleum Institute вместо устаревших советских, российских и белорусских отраслевых подходов.

Создание системы нефтесервисных услуг за счет собственных возможностей "Укрнафта" инициировало еще 27 апреля прошлого года.

Целесообразность данного решения заключалась в том, что компании критически не хватает станков, выполняющих капитальный ремонт скважин, привычной для нефтедобычи операцией и которые компания производит сотнями в год. Станки выходят из строя из-за износа, потому что новейший из них изготовлен в 2000 году.

Отметим, в 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.