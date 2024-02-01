НАБУ розслідує закупівлі "Укрнафтою" нафтосервісного обладнання: що заявили в компанії

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування закупівель "Укрнафтою" устаткування для видобутку нафтопродуктів, нафтосервісу та інтенсифікації, однак про суть справи наразі нічого не повідомляється. НАБУ це питання не коментувало.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Там заявили, що проводить максимально прозору та публічну діяльність і надали НАБУ усі необхідні пояснення та інформацію, необхідну для перевірки.

"З початку 2023 році компанія діє, як замовник відповідно до закону про публічні закупівлі, і почала у повній мірі застосовувати всі визначені цим законом процедури, в тому числі і використання державної системи закупівель Prozorro, у чіткій відповідності до вимог законодавства України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Укрнафта" проводить закупівлі устаткування для видобутку, нафтосервісу та інтенсифікації, а також необхідне обладнання для технологічних процесів через систему Prozorro, впроваджуючи міжнародні стандарти American Petroleum Institute замість застарілих радянських, російських та білоруських галузевих підходів.

Додамо, що створення системи нафтосервісних послуг за рахунок власних можливостей "Укрнафта" ініціювала ще 27 квітня минулого року.

Доцільність даного рішення полягала в тому, що компанії критично бракує станків, які виконують капітальний ремонт свердловин, який є звичною для нафтовидобутку операцією і які компанія проводить сотнями на рік. Станки виходять з ладу через зношеність, бо найновіший з них виготовлений 2000 року.

Зауважимо, у 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.