"Началась новая эпоха развития рынка газа в Украине". РГК готовится подключить 20 биометановых заводов

Региональная газовая компания (РГК) представила на международной выставке Aqua Therm Kyiv оборудование собственного производства для подключения биометановых заводов к газораспределительным сетям.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что РГК уже проработала более 50 обращений от производителей биометана. Специалисты компании провели для потенциальных заказчиков 20 гидравлических расчетов для заводов общей мощностью около 100 млн куб. м в год.

"В этом году началась новая эра развития рынка газа в Украине, и РГК готова к ней. Наши предприятия производят оборудование для подключения биометановых заводов, сертифицированное по европейским и мировым стандартам", - отметил генеральный директор РГК Алексей Тютюнник.

По его словам, специалисты компании уже имеют опыт консультирования, разработки проектно-технической документации, технических условий и выполнения работ по подключению биометановых заводов к сетям.

"Мы открыты для сотрудничества с инвесторами и готовы масштабировать этот опыт в любой из областей Украины", - добавил он.

Компания на своем стенде на выставке, которая проходит 16-18 мая в Киеве, представила газорегуляторный пункт производства RGC Production, оборудованный комплектующими ведущих мировых производителей газового оборудования в лице итальянских Pietro Fiorentini и Cavanga Group, а также линейку роторных, ультразвуковых и мембранных счетчиков под брендом RGC Metering для промышленных и бытовых потребителей газа, в том числе smart-счетчик.

Как сообщалось, в апреле 2023 года РГК присоединила к газораспределительным сетям первый в Украине биометановый завод с мощностью 3 млн кубометров биометана в год.

В 2022 году был заключен меморандум между РГК и STX – европейским трейдером рынка биометана (15% рынка Европы) на покупку биометана из Украины. Общий потенциал производства биометана в Украине оценивается более чем в 9,6 млрд кубометров в год.

РГК также разработала государственный стандарт ДСТУ EN 16723-1:2023 по закачке биометана в распределительные и магистральные газовые сети, утвержденный ГП "УкрНИЦЦ". Этот документ гармонизирует требования к биометану с европейскими и упрощает его экспорт в страны Европы.

Напомним, в апреле к сети Региональной газовой компании (РГК) в Черниговской области подключили первый в Украине завод по производству биометана, принадлежащий агрохолдингу "Галс Агро".

В первом полугодии 2023 года РГК также планирует подключить к газораспределительным сетям второй биометановый завод в Винницкой области.