"Почалася нова ера розвитку ринку газу в Україні". РГК готується підключити 20 біометанових заводів

Регіональна газова компанія (РГК) представила на міжнародній виставці Aqua Therm Kyiv обладнання власного виробництва для підключення біометанових заводів до газорозподільних мереж.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що РГК вже опрацювала понад 50 звернень від виробників біометану. Фахівці компанії здійснили для потенційних замовників 20 гідравлічних розрахунків для заводів загальною потужністю близько 100 млн куб. м на рік.

"Цього року почалася нова ера розвитку ринку газу в Україні, і РГК готова до неї. Наші підприємства виробляють обладнання для підключення біометанових заводів, що сертифіковане за європейськими та світовими стандартами", – зазначив генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

За його словами, фахівці компанії вже мають досвід з консультування, розробки проєктно-технічної документації, технічних умов та виконання робіт з підключення біометанових заводів до мереж.

"Ми відкриті до співпраці з інвесторами та готові масштабувати цей досвід у будь-якій з областей України", - додав він.

Компанія на своєму стенді на виставці, яка проходить 16-18 травня у Києві, представила газорегуляторний пункт виробництва RGC Production, обладнаний комплектуючими провідних світових виробників газового обладнання Pietro Fiorentini і Cavanga Group, лінійка роторних, ультразвукових і мембранних лічильників під брендом RGC Metering для промислових і побутових споживачів газу, в тому числі smart-лічильник.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року РГК приєднала до газорозподільних мереж перший в Україні біометановий завод з потужністю 3 млн кубометрів біометану на рік.

У 2022 році укладено меморандум між РГК та STX – європейським трейдером ринку біометану (15% ринку Європи) на купівлю біометану з України. Загальний потенціал виробництва біометану в Україні оцінюється в понад 9,6 млрд кубометрів на рік.

Фото: пресслужба РГК.

РГК також розробила державний стандарт ДСТУ EN 16723-1:2023 щодо закачування біометану в розподільні та магістральні газові мережі, який був затверджений ДП "УкрНДНЦ". Цей документ гармонізує вимоги до біометану з європейськими і спрощує його експорт до країн Європи.

Нагадаємо, у квітні до мережі Регіональної газової компанії (РГК) в Чернігівській області підключили перший в Україні завод з виробництва біометану, який належить агрохолдингу "Галс Агро".

В першому півріччі 2023 року РГК плануєпідключитидо газорозподільних мереж другий біометановий завод у Вінницькій області.