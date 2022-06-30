"Нафтогаз" в июле увеличит импорт горючего втрое: законтрактовано уже не только ДТ

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена в июле еще втрое увеличить объем импорта автомобильного топлива после почти трехкратного роста в июне, сообщает пресс-служба НАК.

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Так, в мае было импортировано 2 тысячи тонн дизельного топлива, а в июне – уже 5,6 тысячи тонн. На июль законтрактовано 15,6 тысячи тонн горючего, из которых 4 тысячи тонн – это бензин.

Отмечается, что ключевой страной импорта является Польша, при этом указанные "Нафтогазом" объемы импорта нефтепродуктов не включают объемы, протранзитированные по нефтепроводу для других импортеров.

"Обеспечение Украины горючим – это вопрос национальной безопасности, а также экономической и социальной стабильности. Динамика положительная – от месяца к месяцу "Нафтогаз" увеличивает объемы импортируемого топлива почти в три раза. Если такие темпы будут сохраняться, "Нафтогаз" сможет стать лидером рынка уже в ближайшие месяцы ", – заявил председатель правления НАК Юрий Витренко.

При этом он отметил, что "Нафтогаз" имел возможность законтрактовать "в десятки раз большие объемы", однако их импорту помешали логистические ограничения в доставке нефтепродуктов из крупных портов Европы, где есть ресурс, к границе Украины, причем с этой проблемой столкнулись и все остальные импортеры.

Напомним, что ранее Витренко заявил, что перед "Нафтогазом" поставлена задача стать национальным оператором продажи автомобильного горючего: соответствующую сеть АЗС планируют создать на базе заправок Glusco и "Укрнафты".

Источник фото: ua.depositphotos.com