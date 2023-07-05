НКРЭКУ нашла ряд нарушений в работе "Укрэнерго" в 2022 году

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в ходе плановой проверки нашла ряд нарушений законодательства Национальной энергетической компанией "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении регулятора, вопрос был рассмотрен на его заседании 5 июля. Отмечается, что проверка охватывала деятельность компании за 2022 год.

"По результатам проверки установлено, что оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" допустил нарушение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по передаче электрической энергии", - сообщили в НКРЭКУ.

В частности, среди существенных нарушений в деятельности лицензиата были следующие:

неподписание с ГП "Гарантированный покупатель" актов приема-передачи услуги по обеспечению увеличения доли производства электричества из возобновляемых источников энергии за период с сентября по декабрь 2022 года. В частности, в своем решении НКРЭКУ отметила, что вернется к проверке этих статей расходов после утверждения соответствующих актов по предоставлению этих услуг; наличие задолженности по возмещению за неотпущенную электроэнергию производителями, которым установлен "зеленый" тариф, в результате выполнения команд диспетчера на уменьшение нагрузки в течение 2019 и 2020 годов;

необеспечение проведения аудита работы системы управления рынком;

отсутствие на официальном веб-сайте компании информации о соблюдении "Укрэнерго" общих и гарантированных стандартов качества услуг за 2022 год;

допущение значительных перерасходов на командировки руководства и других сотрудников предприятия.



Вместе с этим в НКРЭКУ отмечают, что к моменту рассмотрения ею акта о проверке лицензиат уже начал работу по устранению указанных нарушений и соответствующим образом сообщил об этом регулятору. С учетом этого комиссия вынесла решение о предостережении НЭК от несоблюдения требований законодательства в дальнейшем.

"Период проверки НЭК "Укрэнерго" пришелся на год войны, год испытаний для каждого, для экономики, для энергетики. Безусловно, компания также столкнулась с вызовами. Ей, как и любой энергетической компании Украины, пришлось работать в новых нестандартных условиях. Мы учли это при принятии решения", - отметил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Отметим также, что на днях в "Укрэнерго" сообщали, что продолжают активно работать над восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами: уже выполнено около 50-60% от запланированного объема работ на сетях компании.