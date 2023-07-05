НКРЕКП знайшла низку порушень в роботі "Укренерго" в 2022 році

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час планової перевірки знайшла низку порушень законодавства Національною енергетичною компанією "Укренерго".

Як ідеться у повідомленні регулятора, відповідне питання було розглянуте на його засіданні 5 липня. Зазначається, що перевірка охоплювала діяльність компанії за 2022 рік.

"За результатами перевірки встановлено, що оператор системи передачі НЕК "Укренерго" допустив порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії", - повідомили в НКРЕКП.

Зокрема, серед суттєвих порушень в діяльності ліцензіата були такі:

непідписання з ДП "Гарантований покупець" актів приймання-передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електриоенергії з відновлювальних джерел енергії за період з вересня по грудень 2022 року. Зокрема, в своєму рішенні НКРЕКП зазначила, що повернеться до перевірки цих статей витрат після затвердження відповідних актів щодо надання цих послуг; наявність заборгованості з відшкодування за невідпущену електроенергію виробниками, яким встановлено "зелений" тариф, у результаті виконання команд диспетчера на зменшення навантаження протягом 2019 та 2020 років;

незабезпечення проведення аудиту роботи системи управління ринком;

відсутність на офіційному вебсайті компанії інформації щодо дотримання "Укренерго" загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг за 2022 рік;

допущення значних перевитрат на відрядження керівництва та інших співробітників підприємства.



Разом з цим в НКРЕКП зазначають, що на момент розгляду нею акту про перевірку ліцензіат вже розпочав роботу щодо усунення вказаних порушень та відповідним чином повідомив регулятора. З урахуванням цього комісія винесла рішення застерегти НЕК щодо недотримання вимог законодавства в подальшому.

"Період перевірки НЕК "Укренерго" припав на рік війни, рік випробувань для кожного, для економіки, для енергетики. Безумовно, компанія також стикнулась із викликами. Їй, як і будь-якій енергетичній компанії України, довелось працювати у нових нестандартних умовах. Ми врахували це при прийнятті рішення", - зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Зазначимо, що днями в "Укренерго" повідомляли, що продовжують активно працювати над відновленням пошкодженої енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами: вже виконано близько 50-60% запланованого обсягу робіт на мережах компанії.