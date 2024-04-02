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Категория
Энергетика
Дата публикации

Объемы добычи угля на госшахтах Украины выросли на четверть

Объемы добычи угля на госшахтах Украины выросли на четверть
Фото: пресс-служба Минэнерго

Несмотря на обстрелы, обесточивание и нехватку персонала, добыча угля на государственных шахтах Украины на протяжении нескольких месяцев превышает довоенные показатели.

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Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Отмечается, что с начала года объемы добычи выросли более чем на 24%.

"Если в марте 2022 года на государственных угледобывающих предприятиях было добыто 173 тысячи тонн и эта цифра в течение длительного времени уменьшалась, то в январе 2024 года добыча составила 178 тысяч тонн угля, в феврале - 197 тысяч тонн, а по итогам марта добычу составила 2 тонн – это на 24% больше, чем в январе", - отмечают в КМУ.

Там добавили, что выросли также среднесуточные показатели добычи.

Если в сентябре угольщики в среднем добывали за сутки 4,1 тысяч тонн, то уже в марте - 7,1 тысяч тонн.

Заметим, что благодаря росту добычи угля на государственных предприятиях наращиваются и его запасы на складах энергетических предприятий. В частности, к концу марта на складах ТЭЦ и ТЭС было накоплено почти 1 млн 208 тысяч тонн угля, что на 508 тысяч тонн больше, чем предполагалось планом.

Это важно для подготовки к отопительному сезону 2024 – 2025 годов, которая уже началась на отечественных электростанциях там, где это разрешают безопасность и восстановление после масштабных российских обстрелов.

Добавим, что угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, в настоящее время находится в глубоком кризисе. Согласно данным Счетной палаты, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось только 33 государственных шахт с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году этот показатель снизился до 2,9 млн. тонн, а после 24 февраля 2022 года четверть госшахт оказалась на территории, временно оккупированной Россией.

Автор:
Светлана Манько