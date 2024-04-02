Обсяги видобутку вугілля на держшахтах України зросли на чверть

Попри обстріли, знеструмлення та нестачу персоналу видобуток вугілля на державних шахтах України впродовж кількох місяців перевищує довоєнні показники.

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Про це повідомила пресслужба Уряду.

Зазначається, що з початку року обсяги видобутку зросли на понад 24 %.

"Якщо у березні 2022 року на державних вугледобувних підприємствах було видобуто 173 тисячі тонн і ця цифра протягом тривалого часу зменшувалася, то у січні 2024 року видобуток склав 178 тисяч тонн вугілля, у лютому – 197 тисяч тонн, а за підсумками березня видобуток склав 221 тисячу тонн – це на 24 % більше, ніж у січні", - зауважують в КМУ.

Там додали, що зросли також і середньодобові показники видобутку.

Якщо у вересні вугільники в середньому видобували за добу 4,1 тисячі тонн, то вже у березні - 7,1 тисячі тонн.

Зауважимо, завдяки зростанню видобутку вугілля на державних підприємствах нарощуються і його запаси на складах енергетичних підприємств. Зокрема, на кінець березня на складах ТЕЦ і ТЕС було накопичено майже 1 млн 208 тисяч тонн вугілля, що на 508 тисяч тонн більше, ніж передбачалося планом.

Це важливо для підготовки до опалювального сезону 2024 - 2025 років, яка вже розпочалася на вітчизняних електростанціях там, де це дозволяють безпекова ситуація та відновлення після масштабних російських обстрілів.

Додамо, що вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно зданимиРахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році цей показник знизився до 2,9 млн тонн, а після 24 лютого 2022 року чверть держшахт опинилася на території, тимчасово окупованій Росією.

Джерело фото: ua.depositphotos.com