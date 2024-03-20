"Центренерго" призупинило закупівлю імпортного вугілля: в чому причина

ПАТ "Центренерго" призупинило закупівлю законтрактованого імпортного вугілля через низьку ціну електроенергії на ринку.

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Про це повідомив гендиректор компанії Андрій Чуркін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поки що ціна на ринку не дозволяє продовжувати нам купувати імпортне вугілля... Тому, щоб знову не влазити в борги, ми на сьогодні призупинили постачання вже законтрактованого вугілля", - сказав Чуркін в інтерв'ю агентству, додавши, що страхових санкцій щодо компанії через це не буде.

Він зазначив, що частка імпортного вугілля становить приблизно чверть усього законтрактованого палива протягом ОЗП.

Чуркін пояснив, що компанія одразу була націлена на внутрішнього виробника, але через військові ризики, наприклад, можливе припинення роботи прифронтових шахт через обстріли РФ, підстрахувала себе імпортом (загальний обсяг не вказує - ІФ-У).

Також він відзначив, що і на наступний рік "Центренерго" планує імпорт вугілля, але його обсяги будуть відомі після доведення Міненерго планового накопичення палива на складах і споживання для проходження ОЗП.

"Але вже сьогодні можу сказати, що без імпорту ми не обійдемося. І вже сьогодні працюємо над різними маршрутами постачання для того, щоб мінімізувати ризики, з яким зіткнулися наші виробники сільськогосподарської продукції. Я маю на увазі українсько-польський кордон", - зазначив голова "Центренерго".

Як повідомляв "Оператор ринку", середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у лютому 2024 року становила 3 268,58 грн/МВт-год, знизившись порівняно із січнем на 15,3% (3 858,57 грн/МВт-год). Середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за перші 10 днів березня 2024 року становила 2 300,64 грн/МВт-год, знизившись порівняно з аналогічним періодом лютого на 34,5% - з 3 514,82 грн/МВт-год.

Нагадаємо, у січні 2024 року обсяг видобутку вугілля на державних вугледобувних підприємствах досяг 178 тисяч тонн, а у лютому – вже становив 194 тисячі тонн. Це більше ніж довоєнні показники, які після спаду продуктивності в березні 2022 року становили лише 173 тисячі тонн вугілля на місяць.

На початку лютого голова Фонду держмайна Віталій Коваль розповів в інтерв'ю LIGA.net, що на складах державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" (до складу якої входять три теплові електростанції – Вуглегірська (окупована), Зміївська та Трипільська), знаходиться 174 000 тонн вугілля. Це – втричі більше, ніж було в аналогічний період минулого року.

Скільки вугілля потрібно Україні на опалювальний сезон

У вересні 2022-го премʼєр-міністр Денис Шмигаль інформував про те, що в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля. Тоді він називав це найбільшими запасами за останні роки.

У квітні 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що протягом опалювального сезону Україна використала понад 800 тис. тонн вугілля.

А наприкінці липня 2023 року Шмигаль зазначав, що на складах розташовані 1,5 млн тонн вугілля, тоді як планується вийти на показник в 1,8 млн тонн.

У вересні 2023 року Галущенко інформував, що Україні вдалося накопичити близько 1,35 млн тонн вугілля, ще близько 100 тис. тонн розміщено на складах шахт.

Фото: ua.depositphotos.com