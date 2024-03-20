"Центрэнерго" приостановило закупку импортного угля: в чем причина

ПАО "Центрэнерго" приостановило закупку законтрактованного импортного угля из-за низкой цены электроэнергии на рынке.

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Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Чуркин, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока цена на рынке не позволяет продолжать нам покупать импортный уголь... Поэтому, чтобы снова не влезать в долги, мы на сегодняшний день приостановили поставки уже законтрактованного угля", - сказал Чуркин в интервью агентству, добавив, что страховых санкций в отношении компании из-за этого не будет.

Он отметил, что доля импортного угля составляет примерно четверть всего законтрактованного топлива в течение ОЗП.

Чуркин объяснил, что компания сразу была нацелена на внутреннего производителя, но из-за военных рисков, например, возможного прекращения работы прифронтовых шахт из-за обстрелов РФ, подстраховала себя импортом (общий объем не указывает - ИФ-У).

Также он отметил, что и на следующий год "Центрэнерго" планирует импорт угля, но его объемы будут известны после доведения Минэнерго планового накопления топлива на складах и потребления для прохождения ОЗП.

"Но уже сегодня могу сказать, что без импорта мы не обойдемся. И уже сегодня работаем над разными маршрутами поставки для того, чтобы минимизировать риски, с которыми столкнулись наши производители сельскохозяйственной продукции. Я имею в виду украинско-польскую границу", - отметил глава "Центрэнерго".

Как сообщал "Оператор рынка", средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в феврале 2024 года составила 3 268,58 грн/МВт-час, снизившись по сравнению с январем на 15,3% (3 858 ,57 грн/МВт-час). Средневзвешенная цена купли-продажи э/э на РСВ за первые 10 дней марта 2024 года составила 2 300,64 грн/МВт-час, снизившись по сравнению с аналогичным периодом февраля на 34,5% - с 3 514,82 грн/МВт-час.

Напомним, в январе 2024 года объем добычи угля на государственных угледобывающих предприятиях достиг 178 тысяч тонн, а в феврале – уже составил 194 тысяч тонн. Это больше довоенных показателей, которые после спада производительности в марте 2022 года составляли лишь 173 тысячи тонн угля в месяц.

В начале февраля глава Фонда госимущества Виталий Коваль рассказал в интервью LIGA.net, что на складах государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" (в состав которой входят три тепловые электростанции - Углегорская (оккупированная), Змиевская и Трипольская), находится 174 000 тонн угля. Это – втрое больше, чем было в аналогичный период прошлого года.

Сколько угля нужно Украине на отопительный сезон

В сентябре 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль информировал о том, что в Украине накоплено 2,2 млн тонн угля. Тогда он называл это самыми большими запасами за последние годы.

В апреле 2023 года министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в течение отопительного сезона Украина использовала более 800 тыс. тонн угля.

А в конце июля 2023 года Шмыгаль отмечал, что на складах размещено 1,5 млн тонн угля, тогда как планируется выйти на показатель в 1,8 млн тонн.

В сентябре 2023 года Галущенко информировал, что Украине удалось накопить около 1,35 млн. тонн угля, еще около 100 тыс. тонн размещено на складах шахт.

Фото: ua.depositphotos.com