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Категория
Энергетика
Дата публикации

Оккупанты снова обстреляли одну из ТЭС ДТЭК

Оккупанты снова обстреляли одну из ТЭС ДТЭК

Российские военные обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего повреждено оборудование станции.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"В Сочельник оккупанты в очередной раз атаковали одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, которое уже подвергалось террористическим обстрелам. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики начали оперативно ликвидировать последствия сразу после окончания атаки.

В пресс-службе добавили, что это уже 25-й обстрел энергетических объектов ДТЭК.

Напомним, российские военные 5 января обстреляли одну из теплоэлектростанций, принадлежащую энергохолдингу ДТЭК.

Автор:
Нина Комащенко