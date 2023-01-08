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Оккупанты снова обстреляли одну из ТЭС ДТЭК
Российские военные обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего повреждено оборудование станции.
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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"В Сочельник оккупанты в очередной раз атаковали одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, которое уже подвергалось террористическим обстрелам. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики начали оперативно ликвидировать последствия сразу после окончания атаки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В пресс-службе добавили, что это уже 25-й обстрел энергетических объектов ДТЭК.
Напомним, российские военные 5 января обстреляли одну из теплоэлектростанций, принадлежащую энергохолдингу ДТЭК.