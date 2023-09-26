"Парадокс". В Минэнерго рассказали, что Украина возила дизтопливо на оккупированную ЗАЭС

Украина возила дизельное топливо на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью "Суспільному".

По его словам, в общей сложности на ЗАЭС было доставлено около 500 тонн дизтоплива.

"Украина, "Энергоатом" закупали и через российские блокпосты возили. Мы просили договориться о коридоре, чтобы поставлять туда, чтобы когда семь раз был блекаут, у нас не произошла авария", – сказал чиновник.

При этом Галущенко назвал такую ситуацию "парадоксом".

"По факту россияне там контролируют, ну и пусть везут дизель, но они этого не делали, а мы делали. Ведь мы понимали, если бы из этих семи блекаутов и один бы случился, и не хватило бы дизеля – это ядерная авария", – отметил министр.

Ситуация на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

В частности, возникают проблемы с питанием ЗАЭС: семь раз она полностью теряла энергоснабжение. Это заставляло использовать дизель-генераторы и каждый раз угрожало катастрофой.

В настоящее время один из шести энергоблоков станции находится в состоянии "горячего останова", что нарушает распоряжение украинского Госатомрегулирования, которое приказывало перевести все блоки в "холодное" состояние.

Кроме того, в конце июля гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации обнаружили противопехотные мины на периферии площадки ЗАЭС.

В свою очередь президент "Энергоатома" Петр Котин позже отмечал, что мины есть и на крышах энергоблоков.