"Парадокс". У Міненерго розповіли, що Україна возила дизпаливо на окуповану ЗАЕС

Україна возила дизельне паливо на окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтервʼю "Суспільному".

За його словами, загалом на ЗАЕС було доставлено близько 500 тонн дизпалива.

"Україна, "Енергоатом" закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитись про коридор, аби постачати туди, щоб коли сім разів був блекаут, у нас не сталася аварія", – сказав урядовець.

При цьому Галущенко назвав таку ситуацію "парадоксом".

"По факту росіяни там контролюють, ну і хай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якщо із цих семи блекаутів і один би стався, і не вистачило б дизелю – це ядерна аварія", – зазначив міністр.

Ситуація на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Зокрема, виникають проблеми з живленням ЗАЕС: сім разів вона повністю втрачала енергопостачання. Це змушувало використовувати дизель-генератори та щоразу загрожувало катастрофою.

Наразі один із шести енергоблоків станції перебуває у стані "гарячого зупину", що порушує розпорядження українського Держатомрегулювання, яке наказувало перевести всі блоки у "холодний" стан.

Крім того, наприкінці липня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що експерти організації знайшли протипіхотні міни на периферії майданчика ЗАЕС.

Своєю чергою президент "Енергоатому" Петро Котін пізніше зазначав, що міни є й на дахах енергоблоків.