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Энергетика
Дата публикации

Первый блок Хмельницкой АЭС подключили к энергосистеме

Первый блок Хмельницкой АЭС подключили к энергосистеме

Первый блок Хмельницкой атомной электростанции в четверг, 24 ноября, был подключен к энергосистеме Украины.

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Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"В 13:53 первый блок нашей АЭС подключен к единой энергосети Украины", - отметил он.

По его словам, энергосистема Украины приходит в себя после атак врага. Начинается подключение потребителей к сети.

Напомним, прессслужба Министерства энергетики 23 ноября сообщила, что ракетный обстрел РФ привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций.

Автор:
Нина Комащенко