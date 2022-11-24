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Первый блок Хмельницкой АЭС подключили к энергосистеме
Первый блок Хмельницкой атомной электростанции в четверг, 24 ноября, был подключен к энергосистеме Украины.
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Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
"В 13:53 первый блок нашей АЭС подключен к единой энергосети Украины", - отметил он.
По его словам, энергосистема Украины приходит в себя после атак врага. Начинается подключение потребителей к сети.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, прессслужба Министерства энергетики 23 ноября сообщила, что ракетный обстрел РФ привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций.