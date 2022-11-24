Перший блок Хмельницької АЕС підключили до енергосистеми

Перший блок Хмельницької атомної електростанції у четвер, 24 листопада, підключили до енергосистеми України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"О 13:53 перший блок нашої АЕС підключено до єдиної енергомережі України", - зазначив він.

За його словами, енергосистема України приходить до тями після атак ворога. Розпочинається підключення споживачів до мережі.

Нагадаємо, пресслужба Міністерства енергетики 23 листопада повідомила, що ракетний обстріл РФ призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій.