Подготовка к зиме: Киевтеплоэнерго завершило ремонты на 70% теплопунктов

КП "Киевтеплоэнерго" завершило ремонт более 2 100 теплопунктов, что составляет более 70% от запланированного объема в рамках подготовки к отопительному сезону. Работы продолжаются ежедневно по всему городу, и к зиме планируется завершить подготовку 1443 центральных и 1550 индивидуальных теплопунктов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В целом планируется подготовить к зиме около 3 000 теплопунктов, включая теплообменники, насосы, электродвигатели, арматуру, трубопроводы и другое оборудование.

Во время ремонта работники «Киевтеплоэнерго» проводят диагностику оборудования, очистку и промывку теплообменников, ревизию механизмов, замену измерительных приборов, устранение коррозии, обновление антикоррозионного покрытия и теплоизоляцию трубопроводов.

В частности, по ул. Ревуцкого завершен ремонт одного из центральных теплопунктов, обеспечивающего теплоснабжение и горячую воду для 12 домов в микрорайоне Позняки. Мощность теплопункта на отопительный сезон составляет 5,6 Гкал/час.

В результате российских обстрелов повреждено или разрушено 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы врагом более 180 раз. Это привело к разрушению или повреждению около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК.

В ДТЭК напомнили, что только за последние три месяца враг совершил семь массированных атак по ТЭС компании.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче" ", — подчеркнул глава "Укрэнерго".

"Энергетики и ремонтники компании продолжают прилагать все усилия для ликвидации последствий российских атак и скорейшего восстановления поврежденных мощностей теплоэлектростанций", — сообщили в компании.

Также в ДТЭК сообщили, что для восстановления мощностей с начала года ДТЭК Энерго инвестировал, по предварительным данным, более 1,4 млрд грн собственных средств. Всего же в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 млрд. грн., что соответствует прошлогодним вложениям.

По прогнозам гендиректора ДТЭК, после таких масштабов разрушений восстановление будет продолжаться постепенно: до начала отопительного сезона, в течение зимы и в 2025 году тоже.