Підготовка до зими: Київтеплоенерго завершило ремонти на 70% теплопунктів

КП “Київтеплоенерго” завершило ремонт понад 2 100 теплопунктів, що складає понад 70% від запланованого обсягу, у рамках підготовки до опалювального сезону. Роботи тривають щоденно по всьому місту, і до зими планується завершити підготовку 1 443 центральних та 1 550 індивідуальних теплопунктів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Загалом планується підготувати до зими майже 3 000 теплопунктів, включаючи теплообмінники, насоси, електродвигуни, арматуру, трубопроводи та інше обладнання.

Під час ремонту працівники «Київтеплоенерго» проводять діагностику обладнання, очищення та промивання теплообмінників, ревізію механізмів, заміну вимірювальних приладів, усунення корозії, оновлення антикорозійного покриття та теплоізоляції трубопроводів.

Зокрема, на вул. Ревуцького завершено ремонт одного з центральних теплопунктів, який забезпечує теплопостачання та гарячу воду для 12 будинків у мікрорайоні Позняки. Потужність теплопункту на опалювальний сезон складає 5,6 Гкал/год.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано 90% потужностей теплової генерації ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом понад 180 разів. Це призвело до руйнування або пошкодження близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.

У ДТЕК нагадали, що лише за останні три місяці ворог здійснив сім масованих атак по ТЕС компанії.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".

"Енергетики і ремонтники компанії продовжують докладати усіх зусиль для ліквідації наслідків російських атак та якнайшвидшого відновлення пошкоджених потужностей теплоелектростанцій", - повідомили в компанії.

Також в ДТЕК повідомили, що для відновлення потужностей з початку року ДТЕК Енерго інвестував, за попередніми даними, понад 1,4 млрд грн власних коштів. Всього ж у цьому році компанія планує вкласти у ремонти та відновлення ТЕС близько 3,9 млрд грн, що відповідає минулорічним вкладенням.

За прогнозами гендиректора ДТЕК, після таких масштабів руйнацій відновлення буде тривати поступово: до початку опалювального сезону, впродовж зими і 2025-го року також.