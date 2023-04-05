Польская PKN Orlen окончательно разорвала нефтяные контракты с Россией

Компания разорвала контракт с российской "Татнефтью" без уплаты штрафных санкций после того, как Москва прекратила поставки нефти в Польшу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора польской компании Даниэля Обайтека.

Поставки по нефтепроводу "Дружба" были прекращены в феврале, - через день после того, как Польша направила первые танки Leopard в Украину.

Польша обязалась прекратить использование российской нефти до конца 2022 года одновременно с окончанием срока действия долгосрочного контракта PKN с "Роснефтью". Соглашение с "Татнефтью" должно было закончиться в 2024 году.

"Этих контрактов больше не существует. Контракт с "Роснефтью" истек в январе, и мы его не продлили. Второй контракт с "Татнефтью"... когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент для расторжения контракта. На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций", - сказал Обайтек.

Он отметил, что контракт был расторгнут несколько дней назад.

Напомним, 25 февраля Россия перестала поставлять нефть в Польшу по трубопроводу "Дружба", после чего PKN Orlen заявила о намерении потребовать от россиян компенсации.