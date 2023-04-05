Польська PKN Orlen остаточно розірвала нафтові контракти із Росією

Компанія розірвала контракт з російською "Татнефтью" без сплати штрафних санкцій після того, як Москва припинила постачання нафти до Польщі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на виконавчого директора польської компанії Даніеля Обайтека.

Постачання нафтопроводом "Дружба" було припинено в лютому, - через день після того, як Польща поставила перші танки Leopard в Україну.

Польща зобов'язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, одночасно із закінченням терміну дії довгострокового контракту PKN з "Роснефтью". Угода з "Татнефтью" мала закінчитися у 2024 році.

"Цих контрактів більше не існує. Контракт з "Роснефтью" закінчився в січні, і ми його не продовжили. Другий контракт з "Татнефтью"... коли нафта перестала надходити, у нас з'явився аргумент для розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій", - сказав Обайтек.

Він зазначив, що контракт був розірваний кілька днів тому.

Нагадаємо, 25 лютого Росія перестала постачати нафту до Польщі трубопроводом "Дружба", після чого PKN Orlen заявила про намір вимагати від росіян компенсації.