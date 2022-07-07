Потребители газа будут должны "Нафтогазу" из-за смены поставщика "задним числом"

Оператор ГТС Украины перевел потребителей газа "задним числом" к новому поставщику - "Нафтогаз Украины".

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Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что 5 июля 2022 года ГК "Нафтогаз Украины" получила информацию о том, что Оператор ГТС Украины перенес все отборы газа бытовых потребителей ГП "КиевГазЭнерджи", ООО "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ", ООО "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНИ", ООО "Тернопольгоргаз", ООО " УМАНЬГАЗ СБУТ" и ООО "Черкассыгаз Сбыт" начиная с мая на "Нафтогаз".

"Это уже второе подобное решение ОГТСУ за последний месяц, принятое задним числом без нашего ведома и согласования", — отметили в "Нафтогаз Украины".

Клиентам советуют обратиться за разъяснениями по поводу ситуации в предыдущую газоснабжающую компанию.

В течение 14-30 календарных дней она должна дать ответ и вернуть переплату. Однако в условиях военного положения сроки возврата могут быть иными.

Действующего механизма по переводу средств между компаниями не существует, подчеркнули в "Нафтогаз Украины".

В компании добавили, что не будут начислять пеню в случае задолженности.

Ранее "Нафтогаз Украины" назвала тариф, по которому будут получать газ бывшие клиенты газсбытов, потерявшие поставщика с 1 июня.