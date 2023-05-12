"Предотвратили потерю газа более чем на 1 млрд. грн". В РГК рассказали о работе мобильных лабораторий для поиска утечек газа

Мобильные лаборатории Региональной газовой компании (РГК) обследовали почти 20 тыс. км газораспределительных сетей за 2022 год. За это время было выявлено более 2,5 тыс утечек на газораспределительных сетях, что позволило предотвратить потери объема газа стоимостью более 1 млрд. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, в течение 2022 года шесть современных мобильных лабораторий РГК с оборудованием Gazomat обследовали 11 694 км сетей среднего давления, 6 960 км – низкого давления, 1 126 км – высокого давления. Это около 8% газовых сетей, обслуживающих 20 операторов ГРМ под брендом РГК.

Мобильная лаборатория РГК. Фото: пресс-служба компании.

Как отмечается, преимущество мобильных лабораторий в скорости и высокой чувствительности датчиков, ведь автомобиль с детектором газа движется со скоростью 40 км/ч и может улавливать наименьшую концентрацию газа на поверхности земли.

В 2022 году мобильные лаборатории обнаружили 2638 утечек газа на сетях. В среднем обнаружено 1 повреждение сетей на 7,5 км газопроводов, тогда как в 2021 году этот показатель составил – 1 повреждение на 8,8 км.

"Это свидетельствует не только о повышении эффективности обследований за счет использования мобильных лабораторий, но и о состоянии сетей, страдающих хроническим недофинансированием из-за отсутствия средств в тарифе. И ситуация будет ухудшаться из-за старения сетей и недостаточности инвестиций в их модернизацию", - отметили в компании.

В РГК сообщили, что только в начале мая газовики АО "Черновцыгаз" провели обследование газовых сетей в одном из сел в Кицманском районе и обнаружили 32 утечки газа на 17 км газопроводов. Все места утечек газа внесли в геоинформационную систему RGC GIS, содержащую данные о местонахождении газопроводов и сроках эксплуатации сетей и оборудования на них.

"Обнаруженные повреждения были временно устранены. Большинство сетей в этом населенном пункте эксплуатируются более 30 лет, однако компания ограничена в возможностях модернизации газовых сетей", - сообщил Максим Ладыга, технический директор АО "Черновцыгаз".

По информации компании, объем инвестиций в газовые сети АО "Черновцыгаз", предусмотренный в тарифе, составляет 14 млн. грн. в год, то есть 1500 грн. на 1 км газопровода с 8 854 км газораспределительных сетей, обслуживаемых компанией.

Геоинформационная система RGC GIS. Фото: пресс-служба РГК.

Напомним, генеральный директор Региональной газовой компании Алексей Тютюнник сообщал, что специалисты газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК, готовы начать возобновление газовых сетей на территориях, которые будут освобождены в ходе контрнаступления ВСУ.