Украинская РГК объявила о выходе на польский рынок инжиниринговых услуг

Украинская региональная газовая компания (РГК) заявила о выходе на рынок инжиниринговых услуг Польши, которая сейчас газифицирует свою экономику. Компания готова помочь инжиниринговыми услугами, газорегулирующим оборудованием и счетчиками собственного производства.

Об этом представители компании сообщили на проходящей в польском городе Кельце международной газовой выставке Expo-Gas, передает пресс-служба РГК.

РГК предлагает польским заказчикам инжиниринговые услуги и решения "под ключ". Для этого газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, пройдут аттестацию для работы на европейских рынках. Заниматься проектированием и строительством, а также подключением потребителей будут украинские специалисты.

Кроме того, РГК рассматривает экспорт газового оборудования украинского производства в страны-члены Евросоюза. В частности, речь идет о поставках ШГРП и счетчиков, уже сертифицированных по стандартам ISO. Их сертификация в ряде европейских стран на соответствие местным требованиям уже близка к завершению, уточняют в компании.

Только за военный 2022 год на трех современных заводах RGC Production было изготовлено 1222 ШГРП и 266 узлов учета газа, а в метрологических центрах RGC Metering изготовлено около 100 тысяч счетчиков.

"Польша реализует одну из самых масштабных инвестиционных программ в газовую инфраструктуру в Европе. Она даст Польше возможность ускорить экономический рост, создать новые предприятия и рабочие места, стать игроком на тех экспортных рынках, на которых раньше не могла конкурировать. Решающим в этом проекте является оперативность и экономное использование инвестиционных ресурсов. Мы готовы поделиться своим опытом, полученным, в том числе, за год войны. В рекордные сроки мы восстанавливаем инфраструктуру, несмотря на нехватку персонала, разорванные логистические цепочки и ограниченность финансовых ресурсов", - резюмировал генеральный директор РГК Алексей Тютюнник.

Объясняя свою мотивацию для выхода на польский рынок в РГК отметили, что сейчас энергетика Польши зависит от ископаемых видов топлива, а доля угля в энергомиксе страны превышает 40%. В то же время природный газ, который предлагает РГК, является более экологичным видом топлива, а постоянная доступность через трубопроводы делает его надежным, экономически выгодным и удобным.

Напомним, в Украине РГК уже подключила первый завод по производству биометана, принадлежащий агрохолдингу "Галс Агро". Этому предшествовало заключение договора о присоединении биометанового завода в Черниговской области к газораспределительным сетям.