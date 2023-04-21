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Українська РГК оголосила про вихід на польський ринок інжинірингових послуг
Українська Регіональна газова компанія (РГК) заявила про вихід на ринок інжинірингових послуг Польщі, яка зараз газифікує свою економіку. Компанія готова допомогти інжиніринговими послугами, газрегулювальним обладнанням і лічильниками власного виробництва.
Про це представники компанії повідомили на міжнародній газовій виставці Expo-Gas, яка проходить у польському місті Кельце, передає пресслужба РГК.
РГК пропонує польським замовникам інжинірингові послуги і рішення "під ключ". Для цього газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, пройдуть атестацію для роботи на європейських ринках. Займатися проєктування та будуванням, а також підключенням споживачів будуть українські фахівці.
Крім того, РГК розглядає експорт газового обладнання українського виробництва до країн-членів Євросоюзу. Зокрема, йдеться про поставки ШГРП та лічильників, які вже сертифіковані за стандартами ISO. Їхня сертифікація у низці європейських країн на відповідність місцевим вимогам вже близька до завершення, уточнюють в компанії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Лише за воєнний 2022 рік на трьох сучасних заводах RGC Production було виготовлено 1222 ШГРП і 266 вузлів обліку газу, а в метрологічних центрах RGC Metering виготовлено близько 100 тисяч лічильників.
"Польща реалізує одну з наймасштабніших інвестиційних програм в газову інфраструктуру в Європі. Вона дасть Польщі можливості прискорити економічне зростання, створити нові підприємства і робочі місця, стати гравцем на тих експортних ринках, на яких раніше не могла конкурувати. Вирішальним у цьому проекті є оперативність і ощадливе використання інвестиційних ресурсів. Ми готові поділитись своїм досвідом, отриманим, у тому числі, за рік війни. В рекордні строки ми відновлюємо інфраструктуру, незважаючи на нестачу персоналу, розірвані логістичні ланцюги та обмеженість фінансових ресурсів", – резюмував генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.
Пояснюючи свою мотивацію для виходу на польський ринок в РГК зауважили, що зараз енергетика Польщі залежна від викопних видів палива, а частка вугілля в енергоміксі країни перевищує 40%. Водночас природний газ, який пропонує РГК, є більш екологічним видом палива, а постійна доступність через трубопроводи робить його надійним, економічно вигідним та зручним.
Нагадаємо, в Україні РГК вже підключила перший завод з виробництва біометану, який належить агрохолдингу "Галс Агро". Цьому передувало укладання договір щодо приєднання біометанового заводу у Чернігівській області до газорозподільних мереж.