"Запобігли втраті газу більш ніж на 1 млрд. грн". У РГК розповіли про роботу мобільних лабораторій для пошуку витоків газу

Мобільні лабораторії Регіональної газової компанії (РГК) обстежили майже 20 тис км газорозподільних мереж за 2022 рік. За цей час було виявлено понад 2,5 тис витоків на газорозподільних мереж, що дозволило запобігти втратам обсягу газу вартістю більше 1 млрд. гривень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, впродовж 2022 року шість сучасних мобільних лабораторій РГК з обладнанням Gazomat обстежили 11 694 км мереж середнього тиску, 6 960 км - низького тиску, 1 126 км - високого тиску. Це близько 8% газових мереж, які обслуговують 20 Операторів ГРМ під брендом РГК.

Мобільна лабораторія РГК. Фото: пресслужба компанії.

Як зазначається, перевага мобільних лабораторій у швидкості та високій чутливості датчиків, адже авто з детектором газу рухається зі швидкістю 40 км/год і може вловлювати найменшу концентрацію газу на поверхні землі.

У 2022 році мобільні лабораторії виявили 2 638 витоків газу на мережах. В середньому виявлено 1 пошкодження мереж на 7,5 км газопроводів, тоді як у 2021 році цей показник склав - 1 пошкодження на 8,8 км.

"Це свідчить не лише про підвищення ефективності обстежень за рахунок використання мобільних лабораторій, але й про стан мереж, які потерпають від хронічного недофінансування через відсутність коштів в тарифі. І ситуація буде погіршуватись через старіння мереж та недостатність інвестицій в їх модернізацію", - зазначили у компанії.

У РГК повідомили, що лише на початку травня газовики АТ "Чернівцігаз" провели обстеження газових мереж в одному із сіл, що у Кіцманському районі і виявили 32 витоки газу на 17 км газопроводів. Всі місця витоків газу внесли до геоінформаційної системи RGC GIS, яка містить дані про місцезнаходження газопроводів та строки експлуатації мереж і обладнання на них.

"Виявлені пошкодження були тимчасово усунуті. Більшість мереж в цьому населеному пункті експлуатуються більше 30 років, проте компанія обмежена в можливостях модернізації газових мереж", - повідомив Максим Ладига, технічний директор АТ "Чернівцігаз".

За інформацією компанії, обсяг інвестицій в газові мережі АТ "Чернівцігаз", передбачений в тарифі, складає 14 млн грн на рік, тобто 1500 грн. на 1 км газогону з 8 854 км газорозподільних мереж, які обслуговує компанія.

Геоінформаційна система RGC GIS. Фото: пресслужба РГК.

Нагадаємо, генеральний директор Регіональної газової компанії Олексій Тютюнник повідомляв, що фахівці газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, готові розпочати відновлення газових мереж на територіях, що будуть звільнені в ході контрнаступу ЗСУ.